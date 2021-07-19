Трое мужчин попали под колеса поезда в Подмосковье

Трое мужчин погибли под колесами поезда в районе станции Ивантеевка в Московской области утром 19 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня около 7 часов утра в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности обнаружили тело еще одного погибшего мужчины, числившегося пропавшим без вести в столкновении поездов под Зеей. Столкновение двух грузовых поездов произошло 17 июля на 51-м км от станции Верхний Улак, на участке железной дороги Улак — Эльга, на путях необщего пользования. Причиной аварии мог стать сердечный приступ машиниста.