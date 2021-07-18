Нарушивших самоизоляцию в Израиле привлекут к уголовной ответственности

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности больных COVID-19, намеренно нарушающих режим самоизоляции. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Нарушителей также ожидает судебное преследование.

«Премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил во время борьбы с коронавирусной инфекцией с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции, юридического советника правительства и других специалистов», — уточнили в пресс-службе.

В итоге было отдано распоряжение о привлечении к уголовной ответственности жителей Израиля, сознательно не соблюдающих режим самоизоляции, ставя под угрозу общественность.

«Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным пресечением нарушений», — подчеркнул премьер.

Еще предполагается, что сократится время между наложением на нарушителей штрафа и его взысканием.

Также в Израиле завершили первую стадию испытаний нового препарата от COVID-19. Стволовые клетки берутся у здоровых людей и обрабатываются в биореакторе по специальной технологии.