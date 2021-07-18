Скабеева отреагировала шуткой на ситуацию с вызовом Шойгу в СБУ

Телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала вызов министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь на вручение «письменного подозрения» от Службы безопасности Украины (СБУ).

«Приедет на танке!» — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее СБУ вызвала Шойгу для того, чтобы «вручить письменное подозрение» и «провести процессуальные действия». На Украине министру обороны России вменяют «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».

Это не первый случай, когда СБУ пытается вызвать россиян на следственные мероприятия. Так, в августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и еще 17 других высокопоставленных россиян. Тогда киевские власти обвиняли их в преступлениях «против основ нацбезопасности Украины».