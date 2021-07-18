Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что были опубликованы исследования о защитном иммунитете переболевших коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Иммунитет переболевших хорошо защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали у них болезнь и значительно хуже от новых штаммов — того же «дельта». Иммунитет вакцинированных хорошо защищает от всех штаммов, исключая «бета»- южноафриканский, там эффективность вакцин ниже. Иммунитет переболевших + вакцинированных превышает иммунитет, что переболевших, но не вакцинированных, что просто вакцинированных, и надежно покрывает от всех известных на сегодня штаммов, включая «Дельту», — написал он.

Ранее Мясников объяснил, почему в России так много противников вакцинации от коронавируса.

По его словам, это не кажется удивительным, потому что в стране долгое время поощрялась такая позиция, в том числе в СМИ, то есть настроения сформировались из-за «благожелательного к ним отношения на протяжении последних 20-30 лет».