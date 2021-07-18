В России смертность от наркотиков выросла на 60% в период пандемии

Смертность от наркотиков в России выросла в прошлом году на 60%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Если 2016–2019 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4–4,8 тыс. человек, то в 2020 году этот показатель вырос до 7316.

Росстат сгруппировал примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, основанной на Международной классификации болезней. Впервые в этих данных появилась новая причина смерти — коронавирусная инфекция. Перенесенная инфекция также обостряла течение хронических заболеваний, в результате которых наступала смерть.

«Другой канал влияния — рост смертности от некоторых внешних причин, главным образом от алкоголя и наркотиков. В 2020 году в России от причин, связанных с алкоголем, умерли 50,4 тыс. человек — на 6,3% больше, чем в 2019-м (после снижения этого показателя примерно на 2%)», — говорится в публикации.

В категорию смертности от наркотиков Росстат включает умерших от психических расстройств в результате злоупотребления наркотиками; от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами, а также от отравления наркотиками «с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках».

Всего от внешних причин в России за прошедший год скончались почти 139,6 тыс. человек. Получается, что на долю наркотиков приходится 5,2%.

Ранее сообщалось, что в США смертность от передозировки достигла рекорда в пандемию.