В Роспотребнадзоре заявили, что заразные варианты COVID-19 вытесняют другие

Более заразные штаммы COVID-19 вытесняют менее заразные, но тяжесть течения коронавируса при этом не прогрессирует. Об этом заявил глава филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, усиление заразности для вируса означает повышение его эффективности.

«А вот тяжесть заболевания нет, тяжесть не прогрессирует. В итоге идеальный паразит не стремится убить своего хозяина», — сказал он.

Семенов напомнил, что в мире существуют и другие варианты коронавирусов, которые вызывают обычные сезонные простуды. Они достаточно заразны, но не приводят к летальному исходу.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о начале очередной волны пандемии COVID-19. Представители ВОЗ связывают это с прогрессирующими темпами распространения «индийского» штамма коронавируса и указывают странам на то, что одной вакцинации для преодоления кризиса не хватит.