Пушков пригрозил YouTube неприятностями в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал в своем Telegram-канале о том, что он перешел на RuTube после того, как администрация видеохостинга YouTube удалила его видео за «противоречие принципам сообщества».

Речь идет о об отрывке из программы «Постскриптум» от 5 июля о «навязывании детям «трансгендерной культуры», содержание которой в YouTube посчитали нарушающим правила сервиса.

«Открыл собственный канал на Ru.tube, где буду размещать мои видеоматериалы в соответствии с законами РФ, а не произвольными «правилами сообщества», которые навязывает нам Ютюб», — написал он.

Также сенатор заявил, что YouTube ждут большие неприятности, если они до конца текущего года не откроют свой офис или не создадут юридическое лицо в России.

«А если будут настаивать на несоблюдении законов России, где они работают, то очень большие», — добавил Пушков.

Ранее Пушков заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не может заставить Россию, как и некоторые страны — члены ЕС, признать однополые браки.