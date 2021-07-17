Львица напала на подростка на базе отдыха на Кубани

Львица напала на 13-летнего мальчика на базе отдыха в Успенском районе Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что животное напало на подростка, когда тот попытался сделать фотографию. В результате мальчик 2008 года рождения получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти, его направили в городскую больницу города Армавира. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

В пресс-службе уточнили, что дикие животные на базе отдыха содержатся в клетках. По факту произошедшего полиция Кубани начала проверку, в ходе нее будет дана правовая оценка инциденту.

Ранее сообщалось, что инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в красноярском парке.