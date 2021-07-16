В Туве ограничили передвижение граждан из-за COVID-19

Власти республики Тыва приняли дополнительные ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса: жителям региона запретили выходить на улицу без производственной необходимости, служебной надобности или неотложных личных нужд. Об этом сообщается на официальном сайте республиканского правительства.

«Внесены изменения в Указ Главы №223 от 6 июля 2021 года, согласно которым запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения — без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики. Для детей в возрасте до 14 лет (включительно) нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в Тыве приостановили работу практически всех предприятий сферы услуг — за исключением аптек, магазинов, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости, а также салонов сотовой связи.

Отмечается, что нарушителей будут отлавливать и привлекать к административной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции.

По данным республиканского Роспотребнадзора, в течение последних пяти недель в Тыве наблюдается значительный прирост заболеваемости COVID-19. Причем увеличение количества новых случаев заражения фиксируется во всех возрастных группах.

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