Биологи обнаружили «суперантитело» к коронавирусу

Ученые из Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле, штат Вашингтон, изучали лечение COVID-19 антителами и обнаружили универсальное антитело, которое может бороться сразу с несколькими вариантами коронавируса, сообщает Nature.

Всего в исследовании было задействовано 12 антител, которые взяли у людей, переболевших SARS-CoV-2. Биологи составили базу мутаций этого вируса, а также его близких родственников — сарбековирусов, и выяснили, как антитела их нейтрализуют.

Большинство антител успешно прикреплялись к узкому диапазону вирусов, но одно (S2H97) выделялось исключительными свойствами: оно реагировало на все исследуемые сарбековирусы. Ученые назвали его «суперантителом».

Изучив «суперантитело», биологи выяснили, что оно связывается с вирусом через скрытый домен, который появляется только в момент инфицирования клетки. Этот домен есть у всех сарбековирусов, поэтому антитело S2H97 так эффективно в борьбе с ними.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила об угрозе появления более опасных штаммов COVID-19.