Киллеру, перепутавшему жертву в Воронеже, дали 13 лет колонии строгого режима

Рамонский районный суд Воронежа приговорил киллера Григория Шуршукова, который по ошибке застрелил вместо местного бизнесмена его сына, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на Рамонский суд.

Шуршуков был признан виновным в убийстве по найму и незаконном хранении оружия. После задержания он заключил сделку со следствием, рассказав о пособниках и заказчике преступления, поэтому его дело рассматривали в особом порядке, что предусматривает минимальное наказание.

Убийство сына предпринимателя Самвела Саркисяна Алекса произошло в феврале 2020 года. По версии следствия, убийцу заказал лучший друг воронежского бизнесмена Варужан Исунц, из-за нежелания возвращать $2 млн.

Киллер несколько раз выстрелил во внедорожник Nissan Xterra, принадлежащий Самвелу Саркисяну, за рулем которого был его сын. Алекс Саркисян погиб от пулевого ранения сердца, выяснили судмедэксперты.

Ранее сообщалось, что главарь крупнейшей группировки киллеров Гагиев предстанет перед судом в Ростове-на-Дону.