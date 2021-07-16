В Москве за сутки выявили 5 382 случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб.

Днем ранее подтвердились 5 237 заражений, 14 июля — 3 966, 13 июля — 4 991. Всего в столице подтвердились 1 454 217 случаев. Также за последние 24 часа скончались 105 пациентов, выздоровели 8 032 москвича. Кроме того, были госпитализированы 1 474 человека, к ИВЛ подключены 619 пациентов. Всего в Москве зафиксировали 1 266 393 выздоровления и 24 173 смерти.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 799 человек в России, это максимальный показатель с начала пандемии. При этом за последние сутки выявлено 25 704 случая коронавируса. Днем ранее было зарегистрировано 25 293 случая инфекции, из них 791 — с летальным исходом.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 907 999 случаев коронавируса. За весь период умерли 146 868 человек, выздоровели 5 300 908 человек.