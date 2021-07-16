В России зарегистрирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 799 человек в России, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

При этом за последние сутки выявлено 25 704 случая коронавируса. Днем ранее было зарегистрировано 25 293 случая инфекции, из них 791 — с летальным исходом.

Отмечается, что у 11,5% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 21 932 пациента.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (5 382), Московская область (2 484), Санкт-Петербург (1 948). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (18), Ненецком автономном округе (12).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 907 999 случаев коронавируса. За весь период умерли 146 868 человек, выздоровели 5 300 908 человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму опять выявлено максимальное число случаев коронавируса за сутки.