Число жертв наводнений в Германии выросло до 45 человек

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Число погибших в наводнениях в Германии выросло до 45 человек. Об этом сообщает телеканал N24 со ссылкой на данные полиции.

Больше всего пострадал город Айфель административного района Арвайлер. Там в результате обрушения дома погибли около 18 человек. Еще один житель города утонул.

Ранее президент России Владимир Путин направил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, который обрушился на Германию.

До этого Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в ФРГ.

Наводнение произошло в немецких федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. По данным таблоида Bild, десятки людей значатся пропавшими без вести.