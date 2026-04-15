Извинения принесли, компенсации выплатили: Москва и Баку закрыли вопрос крушения самолета под Актау

Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау 25 декабря 2024 года, говорится в совместном заявлении МИД двух стран. В документе отмечается, что катастрофа произошла в результате «непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министерства иностранных дел России и Азербайджана опубликовали совместное заявление о крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в 2024 году. Борт совершал рейс из Баку в Грозный, получил повреждения в воздушном пространстве РФ и рухнул вблизи казахстанского города Актау. Из 67 находившихся в самолете человек погибли 38 — граждане Азербайджана, России и Казахстана.

В документе отмечается, что стороны «пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций».

Договоренности об этом были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года. Причиной катастрофы названы «непреднамеренные действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации».

«Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия», — говорится в совместном заявлении МИД двух стран.

В заявлении выражена уверенность, что «поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств».

Хроника катастрофы

Embraer 190-100 IGW2 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился 25 декабря 2024 года в пяти километрах от аэропорта Актау. Экипаж решил посадить самолет в казахстанском городе после двух неудачных попыток посадки в Грозном. Перед этим на борту возникли неполадки: пилот сообщал о столкновении со стаей птиц, а в салоне «взорвались два сиденья». Были зафиксированы отказы GPS, дальнометра, гидравлической системы, началась разгерметизация кабины, в салоне упало давление. Экипаж запросил погоду в ближайших аэропортах и, выбирая между Минводами и Актау, выбрал Актау. В переговорах с диспетчерами пилот запросил пожарных и скорую. Дотянуть до аэропорта самолет не смог и в 6 часов 27 минут столкнулся с землей. Выжили 29 человек из 67 находившихся на борту. Авиакомпания Azerbaijan Airlines практически сразу назвала причиной крушения «внешнее физическое и техническое воздействие». В России предложили дождаться результатов расследования авиапроисшествия.

Возмущение Азербайджана

Со стороны Азербайджана сразу же последовали резкие заявления.

«Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли», — говорил президент Ильхам Алиев.

Он прямо возложил вину за катастрофу на Российскую Федерацию и заявил, что Азербайджан требует «справедливости, наказания виновных и человеческого поведения». По его словам, авиакатастрофы в Актау можно было избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство, наземные службы действовали в соответствии с правилами, а военные и гражданские службы России имели должную координацию. Алиев отметил, что «попытки государственных структур России замять этот инцидент и настаивать на абсурдных версиях вызывают у нас и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение».

Через полгода он потребовал выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших и заявил, что Азербайджан планирует обратиться к международной системе правосудия для расследования обстоятельств авиакатастрофы. При этом он подчеркнул, что Баку не рассматривает крушение самолета как умышленную атаку.

Россия признала

Авиакатастрофа самолета компании AZAL, совершавшего рейс из Баку в Грозный, связана с несколькими обстоятельствами, первое среди которых — пролет украинского беспилотника. Об этом 9 октября 2025 года заявил президент Владимир Путин во время встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Душанбе.

По словам Путина, вторая причина — технический сбой самой системы ПВО России.

«Две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет — если бы это произошло, он рухнул бы на месте, — а взорвались — может быть, это была самоликвидация — в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», — рассказал российский лидер.

Он принес извинения за катастрофу, выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что вопрос с компенсациями будет решен. Алиев в ответ выразил ему «особую благодарность».