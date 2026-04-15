В Орске пьяный мужчина избил пенсионерку, которая садилась в автобус

В Оренбургской области мужчина избил пенсионерку на остановке
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Орске перед судом предстанет 40-летний мужчина, обвиняемый в избиении пенсионерки на остановке. Об этом сообщает Октябрьский районный суд Орска.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Пьяный мужчина стоял рядом с 71-летней женщиной. Когда пенсионерка начала заходить в маршрутное такси, агрессор дернул ее за плечо, повалил на землю и несколько раз пнул.

В отделе полиции орчанин признался, что ему показалось, что женщина сделала ему обидное замечание. Ранее мужчина уже был судим за насильственное преступление. Материалы расследования переданы в суд.

До этого в Подмосковье мужчина три дня избивал 83-летнюю мать. Он нанес е не менее 16 ударов кулаками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Женщина получила тупую травму груди и живота и потеряла много крови, спасти ее не удалось.

Ранее в Амурской области сын забил парализованную мать.

 
Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и подорожавший шашлык. Главное за 15 апреля
