В Госдуме раскритиковали норму в 3,5 часа в день для домашних заданий школьников

Уроки в школе должны быть основой в подготовке к выпускным экзаменам, дети и так переживают психологическую нагрузку, заявила в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Яна Лантратова. По новым нормам Минпросвещения ученики 9-11-х классов могут тратить до 3,5 часа в день на выполнение домашних заданий.

«Когда мы говорим о нагрузке в выпускных классах, важно смотреть на психологию и физиологию ребенка. Старшеклассники переживают гормональную и эмоциональную перестройку, поэтому домашние задания до 3,5 часа в день точно не помогут восстановлению. Нужно внимательно оценивать, допустима ли такая нагрузка без вреда для нервной системы», — отметила она.

Депутат считает, что нагрузка на школьников должна быть более осмысленной.

«Уроки в школе должны быть основной подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Не нужно создавать параллельную «вторую школу» в виде огромного числа домашних заданий. Стоит делать домашние задания более осмысленными и сокращать механическую нагрузку. У ребят должно оставаться время на отдых и качественную подготовку без выгорания. Основная работа должна проходить в школе, а дома — только закрепление», — заключила Лантратова.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью «Вестям» сообщил, что ведомство определило ориентировочные временные нормы для школьников на выполнение домашних заданий. Для первых классов — не более часа, для вторых и третьих — до полутора часов. Ученики средней школы, пятиклассники должны тратить до двух часов в день на выполнение заданий. Для старшей школы — 9-11-х классов — до 3,5 часа в день.

