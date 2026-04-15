Россиянин угрожал отрубить сестре руки из-за спора о наследстве

В Вологде полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал сестре топором. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что родной брат ворвался в ее квартиру с топором из-за спора о наследстве. Мужчина потребовал, чтобы она переписала документы на дом на его имя, когда женщина отказалась, злоумышленник пообещал отрубить ей руки, а после разбил топором табурет и скрылся.

Участковые нашли мужчину по месту жительства, ранее судимый вологжанин свою вину отрицал, утверждая, что просто пришел поговорить. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет колонии.

