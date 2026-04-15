Трамп выразил сожаление из-за отказа назвать Ормузский пролив его именем

Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business выразил сожаление, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь.

«Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: «Как лучше?» Мне ответили: «Любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать — это пролив Трампа». Им эта идея не нравится», — отметил глава Белого дома.

15 апреля Трамп заявил, что «навсегда» открывает Ормузский пролив ради Китая и «всего мира». Также, по мнению американского лидера, председатель КНР Си Цзиньпин обнимет его «крепко-крепко» во время предстоящего визита в Пекин.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

Ранее слова Трампа шокировали Хиллари Клинтон.

 
