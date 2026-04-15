Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали, согласится ли Иран капитулировать

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иран не согласится на капитуляцию перед США
Francisco Seco/AP

Иран не согласится на капитуляцию перед США, а попытки Вашингтона нанести удары по Исламской республике могут привести к масштабной эскалации конфликта. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, отрывок разговора последний опубликовал в соцсети X.

«Если вы не даете людям других путей выхода из трудной ситуации, они будут биться. Мы узнали, что иранцы не сдадутся. Не будет ни капитуляции, ни церемонии принятия поражения на линкоре «Миссури», куда прибудет [президент США Дональд] Трамп. Этого не случится», — отметил он.

По словам Макгрегора, возможные удары США по ключевой инфраструктуре Ирана приведут к ответным ударам по важным объектам в странах Персидского залива. Это может вызвать проблемы в сфере энергетики, из-за которых «весь мир будет ужасно страдать», уверен экс-советник Пентагона.

15 апреля журналист Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника из США сообщил, что США не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил, что ни одно из предложений о продлении перемирия не подтвердилось.

При этом СМИ со ссылкой на источник сообщили, что второй раунд американо-иранских переговоров может состояться в пакистанском Исламабаде в конце следующей недели.

13 апреля газета The Wall Street Journal писала, то администрация США обсуждает нанесение точечных ударов по Ирану.

Ранее в США рассказали о военных потерях в ходе иранской операции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
