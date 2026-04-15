В США рассказали, согласится ли Иран капитулировать

Иран не согласится на капитуляцию перед США, а попытки Вашингтона нанести удары по Исламской республике могут привести к масштабной эскалации конфликта. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, отрывок разговора последний опубликовал в соцсети X.

«Если вы не даете людям других путей выхода из трудной ситуации, они будут биться. Мы узнали, что иранцы не сдадутся. Не будет ни капитуляции, ни церемонии принятия поражения на линкоре «Миссури», куда прибудет [президент США Дональд] Трамп. Этого не случится», — отметил он.

По словам Макгрегора, возможные удары США по ключевой инфраструктуре Ирана приведут к ответным ударам по важным объектам в странах Персидского залива. Это может вызвать проблемы в сфере энергетики, из-за которых «весь мир будет ужасно страдать», уверен экс-советник Пентагона.

15 апреля журналист Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника из США сообщил, что США не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил, что ни одно из предложений о продлении перемирия не подтвердилось.

При этом СМИ со ссылкой на источник сообщили, что второй раунд американо-иранских переговоров может состояться в пакистанском Исламабаде в конце следующей недели.

13 апреля газета The Wall Street Journal писала, то администрация США обсуждает нанесение точечных ударов по Ирану.

