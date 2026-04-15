В Кремле заявили о безусловном праве Ирана на мирную атомную энергетику

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Иран должен иметь право на мирную атомную энергетику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

«Иран, как и любая другая страна на Земле, должен иметь право, и это безусловное право, на мирную атомную энергетику», — сказал представитель Кремля.

4 апреля дипломатический источник в Исламской Республике заявил, что Тегеран в качестве одного из условий завершения противостояния с США и Израилем требует уважать его право на мирный атом.

28 марта официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что атаки против мирных атомных объектов в Иране заслуживают решительного осуждения мирового сообщества.

По словам дипломата, МАГАТЭ обязано внятно высказываться о серьезности угроз из-за атак на атомные объекты Исламской Республики.

Ранее США не увидели готовности Ирана отказаться от ядерной программы.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!