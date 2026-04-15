Министр обороны Украины заявил о стремлении Киева к миру

Украина «стремится к миру» и ежедневно предпринимает некие «дипломатические усилия». Об этом в своем Telegram-канале написал министр обороны страны Михаил Федоров.

«Украина стремится к миру. Наши дипломатические усилия продолжаются ежедневно. Но дипломатия работает тогда, когда Украина сильна на поле боя и когда серьезно уменьшается способность России вести войну», – отметил он.

По словам министра, сейчас приоритетами для Украины являются «противовоздушная оборона», «масштабирование» украинских дронов и ракет, а также обеспечение ВСУ дальнобойными артиллерийскими боеприпасами. И с помощь всего этого Украина вместе со своими союзниками намерена приблизить «справедливый и долгосрочный мир», сказал он.

15 апреля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас ВСУ обороняются, стремятся остановить продвижение российских войск и пытаются наносить удары вглубь российской территории.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина не могут достичь взаимопонимания по урегулированию украинского кризиса из-за «считанных километров» территории Донбасса. По его словам, российской армии осталось освободить 18-17% территории ДНР.

Недавно глава МИД России Сергей Лавров также заявил о готовности России к переговорам по Украине. 9 апреля Лавров сообщил, что переговоры продолжаются неформально и конфиденциально.

