В сети появилось видео экс-супруга Лерчек, записанное до приговора

Артем Чекалин записал видеообращение до приговора и пообещал бороться за свободу
Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-супруг блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем до вынесения приговора записал видеообращение, в котором пообещал бороться за свободу. Ролик опубликовал представитель защиты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Чекалина.

Если вы видите это видео, значит, меня осудили за то, чего я не совершал. Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины. Я ее не признаю, — сказал он.

Блогер разрешил своим адвокатам предоставить все необходимые документы СМИ и «юридическому сообществу». Он признался, что до конца верил в справедливость и законы.

В то же время, по словам мужчины, он «оптимизировал налоги». Блогер подчеркнул, что в итоге заплатил «в два с половиной раза больше, чем недоплатил».

Накануне Чекалина признали виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч.3 ст. 193.1 УК РФ). Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 194,5 млн рублей.

Перед судом фигурант рассказал журналистам, что предупредил детей о возможном невозвращении домой, поэтому на заседание суда он пришел с вещами.

Экс-супруг Лерчек добавил, что все еще не признает свою вину в деле. По словам мужчины, он шел на оглашение приговора с «чистой совестью».

Ранее Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее экс-супругу, которому грозит срок.

 
