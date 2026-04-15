Стало известно о нулевой инфляции в России

Росстат заявил о нулевой инфляции в Россию за прошедшую неделю
Александр Кряжев/РИА Новости

В России инфляция с 7 по 13 апреля составила 0% после 0,19% в период с 31 марта по 6 апреля. Об этом сообщил Росстат.

По данным Росстата, среднесуточный прирост цен с начала апреля составил 0,013%.

В сегменте продовольственных товаров недельная инфляция понизилась до 0,03 процента (плодоовощная продукция подешевела на 0,15%), а в непродовольственных — до 0,05%. Общий нулевой результат дали услуги, где цены за неделю упали на 0,15%.

С середины марта ведомством фиксировался повышенный недельный уровень инфляции — 0,17-0,19%, поэтому нынешний результат говорит о высокой волатильности этого индикатора.

Сильнее всего за семь жней подорожало проживание в отеле категории четыре или пять звезд — на 1,86%, а подешевела — поездка в некоторые страны Юго-Восточной Азии, на 7,77%.

До этого экономист, основатель школы финансовой грамотности PRO.FINANSY Ольга Гогаладзе рассказала «Газете.Ru», что рост цен вынуждает россиян пересматривать повседневные траты. Однако спасением может стать не тотальная экономия, а более жесткая расстановка приоритетов в семейном бюджете.

Ранее была спрогнозирована инфляция в мае.

 
