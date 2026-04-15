«Пусть турки схлестнутся с киприотами»: в Госдуме предрекли военный конфликт внутри НАТО

Депутат Журавлев: Россия с удовольствием будет смотреть на распад НАТО
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Турция вплотную стянула танки к кипрской границе в районе миротворческой зоны ООН. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Россия не станет поддерживать ни одну сторону в случае войны — это «внутринатовский конфликт».

«Нас это интересует исключительно с точки зрения наблюдателя — одна страна НАТО, Турция, намерена воевать с Кипром, который, хоть и не входит в альянс, поддерживается Грецией, а она, как известно, входит. То есть, получается, как ни крути, внутринатовский конфликт. И это, безусловно, в очередной раз ослабляет эту и без того дышащую на ладан организацию. А Североатлантический альянс, между прочим, прямо декларирует, что считает Россию своим врагом. Поэтому и раздоры внутри этого военного блока — нам только на руку», — заявил он.

Журавлев считает, что конфликт Турции и Кипра может развалить НАТО.

«Пусть турки схлестнутся с киприотами и греками, пусть подливает масла в огонь Трамп, который то хочет выйти из НАТО, то отобрать Гренландию у Дании, — с удовольствием будем смотреть издалека, как альянс горит синим пламенем», — заключил парламентарий.

Подконтрольная миротворцам ООН буферная зона Кипра располагается около деревни Пила. Накануне Турция стянула к этому району 15 танков, сообщило Кипрское информационное агентство. Также около деревни находятся несколько десятков сотрудников турко-кипрской полиции в штатском и был установлен флаг самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра, которая в мировом сообществе признается исключительно Турцией.

Ранее Трамп заявил, что НАТО не помогло США.

 
