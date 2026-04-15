В Новороссийске судового повара осудили за госизмену

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Новороссийске суд дал женщине 13 лет колонии по статье о госизмене

В Краснодарском крае 63-летнюю жительницу Новороссийска приговорили к 13 годам колонии общего режима за государственную измену. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Установлено, что подсудимая, желая покинуть территорию РФ и выехать на постоянное место жительства в США, установила контакт с организацией, подконтрольной СБУ, и выполняла ее задания», — говорится в сообщении.

По версии следствия женщина собирала и передавала украинской стороне данные о военных объектах и кораблях Черноморского флота в Новороссийске, Сочи и Севастополе.

До этого суд признал виновным в государственной измене за шпионаж двух жителей Ярославля. Им также дали по 13 лет лишения свободы. Следствие установило, что в 2024 году фигуранты по собственной инициативе установили связь с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры региона.

Ранее было названо количество осужденных в России за госизмену и шпионаж.

 
Теперь вы знаете
Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и подорожавший шашлык. Главное за 15 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!