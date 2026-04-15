В Новороссийске судового повара осудили за госизмену

В Новороссийске суд дал женщине 13 лет колонии по статье о госизмене

В Краснодарском крае 63-летнюю жительницу Новороссийска приговорили к 13 годам колонии общего режима за государственную измену. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Установлено, что подсудимая, желая покинуть территорию РФ и выехать на постоянное место жительства в США, установила контакт с организацией, подконтрольной СБУ, и выполняла ее задания», — говорится в сообщении.

По версии следствия женщина собирала и передавала украинской стороне данные о военных объектах и кораблях Черноморского флота в Новороссийске, Сочи и Севастополе.

До этого суд признал виновным в государственной измене за шпионаж двух жителей Ярославля. Им также дали по 13 лет лишения свободы. Следствие установило, что в 2024 году фигуранты по собственной инициативе установили связь с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры региона.

