Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал 15 апреля заседание кабинета безопасности, в который входят ключевые министры силового блока правительства. Об этом рассказал ТАСС израильский правительственный источник.

«Могу сказать, что сегодня соберется [кабинет безопасности]», — уточнил он.

Источник не сообщил, какие темы намерены обсудить участники в ходе предстоящего заседания. По данным портала Ynet, кабинет безопасности может рассмотреть предложение о прекращении огня в Ливане.

14 апреля в США прошли переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном. В состав американской делегации вошли государственный секретарь Марко Рубио, посол в Бейруте Мишель Исса и советник госдепартамента Майкл Нидхэм. Делегации Израиля и Ливана возглавили послы Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моавад.

При этом Рубио заявил, что США осознают, что на переговорах по урегулированию конфликта придется работать, учитывая «десятилетия истории и сложностей».

Ранее армия Ливана выступила против разоружения «Хезболлы».