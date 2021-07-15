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Десятки погибших: последствия наводнения в Германии

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По меньшей мере 19 человек погибли в результате сильных дождей в Германии, еще около 70 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ливни, возникшие из-за циклона Бернд, идут в ФРГ с понедельника, 12 июля. Больше всего от стихии пострадали западные и юго-западные регионы страны. Из-за непогоды несколько крупных рек страны, включая Рейн, вышли из берегов. Уровень воды на улицах городов поднялся выше первых этажей. По течению плывут мусор и автомобили. Местные жители вынуждены пережидать непогоду на крышах своих домов.

В немецком Аденау в районе Эйфель из-за потопа рухнули шесть жилых домов — еще 25 зданий находятся под угрозой обрушения.

В ряде городов на западе Германии пропало электричество, из строя частично вышла сотовая связь. Кроме того, в результате короткого замыкания в больнице в Леверкузене на юге Северного Рейна-Вестфалии, где лечатся более 400 человек, отключилось аварийное электроснабжение. Пациентов и персонал будут эвакуировать. Вице-канцлер Олаф Шольц уже выразил обеспокоенность ситуацией с наводнением.

Последствия разрушительного наводнения в Германии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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