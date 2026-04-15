Черный дым над городом: дроны атаковали завод в Башкирии, погиб человек

Глава Башкирии Хабиров: в Стерлитамаке после атаки БПЛА погиб человек

Башкирия подверглась атаке беспилотников: несколько БПЛА сбили над промышленной зоной Стерлитамака, их обломки упали на территорию предприятия и вызвали пожар. В результате атаки погиб водитель ведомственной пожарной охраны, на месте продолжают работать экстренные службы. Что известно о случившемся и откуда могли атаковать город — в материале «Газеты.Ru».

15 апреля башкирский город Стерлитамак подвергся атаке беспилотников. Дроны сбили над промышленной зоной, обломки упали на территории предприятия, написал в Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

«Башкортостан подвергся террористической атаке БПЛА. Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем», — сообщал он.

Как рассказали источники Ufa1.ru, с территории, на которую упали обломки беспилотника, эвакуировали людей. Власти уточняют информацию о возможных пострадавших, однако известно как минимум об одном погибшем — водителе ведомственной пожарной охраны.

«Стерлитамак подвергся террористической атаке БПЛА. К сожалению, есть погибший. Наши соболезнования родным и близким», — написал глава города Эмиль Шаймарданов.

Пожар на предприятии удалось потушить, в республике отменили режим беспилотной опасности и открыли аэропорт Уфы. Какое именно предприятие подверглось удару, власти не уточняли.

Как начиналась атака

Как пишет Ufa1.ru, горожане услышали в черте города звуки, похожие на взрывы. В соцсетях очевидцы рассказали о нескольких «хлопках». Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей уточнил, что звуки доносились со стороны промышленной зоны. После там начался пожар. На видео, которое опубликовал канал, видно, как над городом поднимается густой черный дым.

По данным «Осторожно, новости», незадолго до случившегося в небе над Стерлитамаком заметили дроны.

Версию о типе беспилотников позднее привел Telegram-канал SHOT. По его данным, для атаки могли использовать четыре дрона типа «Лютый» , способные преодолевать более 1000 километров.

«По звуку было жужжание, пролетело мимо нас», — рассказывали жители Стерлитамака.

«У меня кошка от ударов спряталась под диван», — процитировал других сайт Ufa1.ru.

Из-за атаки БПЛА в вузах Стерлитамака приостановили занятия, а студентов вывели в коридор. При этом жители пожаловались, что не слышали предупреждающих сирен.

Менее, чем две недели назад, Башкирию уже атаковали украинские дроны. 2 апреля на подлете к нефтеперерабатывающим заводам Уфы сбили несколько беспилотников, один дрон попал в жилой дом.

Откуда атаковали Стерлитамак

Город расположен более чем в 1000 км от границы с Украиной. И хотя БПЛА типа «Лютый» теоретически могут преодолеть такое расстояние, в России высказали предположение, что запустить беспилотники в сторону города могли завербованные украинскими спецслужбами россияне. Об этом заявил «Газете.Ru» военный летчик Владимир Попов.

«Это с нашей территории, к сожалению. Вот буквально вчера выступал [Александр] Бортников, директор ФСБ, на антитеррористическом форуме. Он говорил, что действительно очень много есть «добровольцев» с нашей территории, которые готовы за мзду, за какие-то деньги, за какие-то коврижки, обещанные со стороны Украины, со стороны спецслужб, ВСУ, организовывать вот эти вот теракты и запуски [БПЛА]. Передают [дроны], кое-что пересылают, они сами собирают эти беспилотники, может быть. Реализуют такую программу, которая поддерживается со стороны Украины», — объяснил эксперт.

Он также допустил, что БПЛА могли запустить с территории Казахстана. Однако, по мнению Попова, первая версия все же вероятнее.

После налета БПЛА на Стерлитамак следует усилить действия контрразведки для борьбы с украинскими ячейками, члены которых запускают дроны с российской территории, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«[Надо] усиливать контрразведывательный режим обязать. Скорее всего, это могли на фурах привезти. Кто-то крыло привез, кто-то часть двигателя, где где-то собрали, по частям привезли, здесь собрали, и вот из разных мест атакуют с мобильных платформ. К сожалению, так бывает. Мы находимся в состоянии специальной военной операции и воюем с террористическим государством. Собственно, границ там не видит никаких, но надо в эти границы их загнать», — подчеркнул он.

По данным Минобороны, за сутки средства ПВО сбили 225 украинских дронов и 12 авиабомб.