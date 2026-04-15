Красная горка, или Антипасха, в 2026 году: что это за праздник и когда его отмечают

Какого числа Красная горка в 2026 году, православные и народные традиции праздника, приметы

Через неделю после Светлого Христова Воскресения православные отмечают Антипасху, или Фомино воскресенье, которое в народе также называют Красной горкой. Праздник соединяет славянские традиции встречи весны с христианским воспоминанием о явлении Христа апостолу Фоме. Что за праздник Антипасха, когда ее отмечают в 2026 году, откуда взялось название Красная горка и что принято делать в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Красную горку в 2026 году

Красная горка (церковные названия — Антипасха, Неделя о Фоме, Фомино воскресенье, Неделя Новая) всегда приходится на первое воскресенье после Пасхи, которую в 2026 году православные верующие отметили 12 апреля. Это переходящий праздник, его дата меняется каждый год, так как он напрямую связан с празднованием Светлого Христова Воскресения.

Почему у праздника много названий

Каждое из названий праздника отражает определенный смысл и исторический этап этого торжества.

Антипасха — самый древний вариант названия, возникший в VI веке. При этом «анти» не означает «против» Пасхи. Дело в том, что с греческого «анти» переводится еще и как «вместо», поэтому Антипасха — не противоположность празднику, а его продолжение. День символизировал завершение пасхального цикла, так называемой октавы Пасхи.

Фомино воскресенье, или Неделя о Фоме — название, которое также возникло не случайно. Его появление датируют IX веком. Примерно с этого времени на Антипасху в храмах стали читать отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором повествуется, как апостол Фома поверил в Воскресение только тогда, когда увидел воскресшего Христа, явившегося апостолам на восьмой день после Пасхи.

Как рассказал «Газете.Ru» священник Вячеслав Ланский, это евангельское повествование — одно из самых трогательных. Оно утешает всех последующих христиан, которые не видели Воскресшего лично, но верят в это.

Именно поэтому воскресенье после Пасхи называется Фоминым. Хотя Светлая седмица (первая неделя после Пасхи) завершается, пасхальная тема еще долгое время остается центром христианского богослужения — вплоть до праздника Вознесения Господня.

И Антипасха, и любой воскресный день — прекрасная возможность получить новый шанс на погружение в духовную жизнь. Главное — правильное отношение к религии как к тому, что соединяет человека с Богом. Вячеслав Ланский священник

Название «Новая Неделя» объясняется тем, что с Антипасхи начинается новый годовой цикл чтения кафизм (разделов Псалтири). Пройдя Великий пост, отметив Пасху и Светлую седмицу, верующие как бы начинают обновленную жизнь.

Красная горка — народное название этого дня. «Красная» в старину означала «красивая», «праздничная». «Горка» — возвышенность, холм, где первым делом таял снег и где проводились обряды: водили хороводы, пели песни, закликали тепло. До Крещения Руси это был праздник встречи весны — с кострами, хороводами, ярмарками невест. С приходом христианства языческий праздник не исчез, а получил новое наполнение. Священник Вячеслав Ланский подчеркивает: христианство не отрицает народные традиции, но наделяет их иным смыслом.

Антипасха: значение и церковные традиции

Согласно Евангелию от Иоанна, апостол Фома отсутствовал при первом явлении воскресшего Христа ученикам. Когда ему рассказали об этом, он усомнился в чуде, заявив: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребро Его — не поверю». Через восемь дней Христос явился своим последователям и предложил Фоме прикоснуться к ранам, чтобы он мог убедиться в истинности воскресения.

Посетительница у картины художника Рембрандта «Неверие апостола Фомы» на выставке «Рембрандт. Другой ракурс. Произведения Рембрандта Харменса ван Рейна и Дмитрия Гутова»

На изумление Фомы Христос ответил фразой, ставшей крылатой: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».

Слова Спасителя стали для христиан утешением и ключевым утверждением веры, основанной не на доказательствах, а на доверии.

Таким образом, Антипасха — способ сохранить ощущение Светлого Христова Воскресения даже тогда, когда жизнь снова вошла в привычный ритм. Это напоминание о том, что вера — это духовный труд, который требует постоянных усилий. Если Пасха несет эмоциональный подъем, то Фомино воскресенье — внутреннее закрепление пройденного.

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Церковные традиции Антипасхи:

* На воскресной литургии в этот день читается отрывок из Евангелия от Иоанна, который описывает явление Христа апостолу Фоме.

* Богослужения еще сохраняют некоторые пасхальные песнопения, но их уже меньше, чем в Светлую седмицу.

* Царские врата, открытые всю Светлую седмицу, закрываются.

Красная горка: народные традиции

Название «Красная горка» — славянское. В дохристианские времена наши предки в это время встречали весну: водили хороводы, пели, плясали, жгли костры и всячески призывали тепло. С крещением Руси праздник обрел новое наполнение.

А. А. Бучкури. Свадебный поезд. 1912

«Языческий праздник Красная горка, связанный с призыванием весны, получил новые смыслы — в том числе символ новой жизни в подлинном счастье, которое стало возможным в Воскресении Христовом», — пояснил священник Вячеслав Ланский.

Во многих губерниях России праздник отмечали ярко и широко: в Псковской, Воронежской, Архангельской — устраивали песенные состязания, костры, качались на качелях. Девушки скатывались с горок — чтобы суженый приснился, а юноши дарили избранницам веточки вербы. Свахи и «празничницы» — хранительницы местных обычаев — знали все приметы, заговоры и даже советовали, в каком цвете нарядиться, чтобы быстрее найти пару.

В некоторых регионах девушки в этот день бросали венки в воду: если венок быстро уплывал, это сулило скорое замужество. На юге водили хороводы против солнца — чтобы прогнать зиму и навсегда закружить весну вокруг села.

Красная горка на Руси традиционно считалась временем свадеб . Во время Великого поста и в Светлую неделю церковь не проводит таинство венчания. Поэтому, по сути, Антипасха — первый день, когда разрешено венчаться после долгого перерыва.

Народные традиции также говорят о том, что пожениться на Красную горку — значит, всю жизнь прожить в любви и достатке.

По словам священника Ланского, именно с Антипасхи начинается период, когда брачные торжества занимают значимую нишу в церковном обиходе.

Что можно и нельзя делать на Красную горку

Церковь не устанавливает жестких запретов, но напоминает: это воскресный день и религиозный праздник, а не просто повод для гуляний. Верующим лучше посвятить этот день молитвам, встречам с близкими и добрым делам.

Что делать можно:

* посетить службу в храме, исповедоваться, причаститься;

* устроить семейное застолье (но без разгула и возлияний);

* помочь нуждающимся;

* навестить пожилых родственников, одиноких знакомых.

Что нежелательно:

* затевать шумные вечеринки с алкоголем и плясками до утра;

* работать на земле — раньше верили, что всходов в этом случае не жди;

* сквернословить, ссориться.

Depositphotos

Приметы на Красную горку

В отличие от многих других дней, приметы Красной горки почти все радостные. День считается «счастливым на любовь и удачу»:

* Если девушка споет на горке веселую песню — через год выйдет замуж.

* Первой выйдешь в свет на Красную горку — первой найдешь суженого.

* Дождь в этот день — к плодородию и богатому урожаю.

* Нельзя сидеть дома — упустишь счастье.