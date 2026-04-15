В Дагестане по делу о массовом отравлении избрали меру пресечения главе водоканала

СК: глава водоканала отправлен под домашний арест по делу о массовом отравлении

В Дагестане избрали меру пресечения в виде домашнего ареста главе водоканала Карабудахкентского района по делу о массовом отравлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета по республике.

«По ходатайству следствия в отношении директора водоканала Карабудахкентского района по делу об отравлении людей судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 4 июня», — сказали агентству.

О задержании главы водоканала сообщалось 13 апреля. Дело завели по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным следствия, директор водоканала Карабудахкентского района не обеспечил надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг водоснабжения.

В результате с 2 по 4 апреля 2026 года в медицинское учреждение обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции, часть из которых была госпитализирована.

