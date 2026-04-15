В Белоруссии ввели штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола

В Белоруссии вводят штрафы за пропаганду гомосексуальных отношений
В Белоруссии ввели штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола. Соответствующий закон подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба лидера республики.

«Вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности в виде штрафа в размере до 900 (белорусских. — ред.) рублей (примерно 24 тысячи российских рублей. — ред.), а при совершении в отношении несовершеннолетнего — до 1350 рублей (примерно 36 тысяч российских рублей. — ред.) или административного ареста», — сказано в сообщении.

В марте Хорошевский суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал доступ к сайту, который содержал изображение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-отношений и инструкцию к романтическим знакомствам между мужчинами.

В ходе мониторинга интернета прокуратура обнаружила сайт, содержащий изображения однополых отношений, порнографию и эротику, а также пропаганду нездорового образа жизни. При этом ресурс не требовал регистрации или подтверждения возраста для доступа к контенту. По версии прокуратуры, сайт мог оказывать негативное влияние на несовершеннолетних с учетом их психоэмоционального развития.

Ранее главного редактора телеканала НСТ осудили за демонстрацию ЛГБТ.

 
