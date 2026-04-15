ВС РФ за ночь сбили 85 украинских дронов. Военная операция, день 1512-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1512-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Евросоюз возобновит обсуждение 20-го пакета санкций и выделения кредита Украине. В Запорожье уничтожен логистический центр. Европейские элиты «торпедируют» достигнутые на Аляске соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По соображениям безопасности ограничена работа восьми российских аэропортов. ВС РФ за ночь средствами ПВО сбили 85 украинских дронов самолетного типа. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:07

Большая часть Херсонской области осталась без электричества из-за повреждения линии электропередач в Запорожской области, объявили в компании «Херсонэнерго».

8:50

Одним из главных достижений администрации президента США Дональда Трампа является прекращение финансирования Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

8:31

🔴 Энергодар в Запорожской области оказался обесточен из-за атаки ВСУ, сообщил глава города Максим Пухов.

8:23

Евросоюз возобновит обсуждения 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине кредита в €90 млрд после вступления в должность нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Об этом газете «Известия» рассказал евродепутат от Чехии Томаш Здеховски.

8:18

В подконтрольном Киеву Запорожье уничтожен логистический пункт, утверждают в украинской военной администрации региона.

8:15

За сутки над территорией ДНР уничтожили 16 беспилотников самолетного типа, раскрыли в штабе обороны республики.

8:12

Сергей Лавров: «Новый блок замышляется [Западом] с Украиной в качестве его основного участника. Зеленский прямо говорит, что Украина будет Европу защищать от России».

8:09

Достигнутые Россией и США в ходе саммита на Аляске договоренности по урегулированию украинского конфликта «торпедируются той самой европейской руководящей элитой, которая осела в Брюсселе, в Париже, в Берлине, и которым активно подпевают из Лондона», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

8:05

🔴 В целях безопасности временно ограничена работа аэропортов Ульяновска, Самары, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы и Оренбурга, — Росавиация.

8:02

🔴 Российские военные средствами ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, Крымом и Азовским и Черным морями, объявили в Минобороны РФ.

8:00

Сегодня 1512-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
