ВС РФ за ночь сбили 85 украинских дронов. Военная операция, день 1512-й

Большая часть Херсонской области осталась без электричества из-за повреждения линии электропередач в Запорожской области, объявили в компании «Херсонэнерго».
Одним из главных достижений администрации президента США Дональда Трампа является прекращение финансирования Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
🔴 Энергодар в Запорожской области оказался обесточен из-за атаки ВСУ, сообщил глава города Максим Пухов.
Евросоюз возобновит обсуждения 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине кредита в €90 млрд после вступления в должность нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Об этом газете «Известия» рассказал евродепутат от Чехии Томаш Здеховски.
В подконтрольном Киеву Запорожье уничтожен логистический пункт, утверждают в украинской военной администрации региона.
За сутки над территорией ДНР уничтожили 16 беспилотников самолетного типа, раскрыли в штабе обороны республики.
Сергей Лавров: «Новый блок замышляется [Западом] с Украиной в качестве его основного участника. Зеленский прямо говорит, что Украина будет Европу защищать от России».
Достигнутые Россией и США в ходе саммита на Аляске договоренности по урегулированию украинского конфликта «торпедируются той самой европейской руководящей элитой, которая осела в Брюсселе, в Париже, в Берлине, и которым активно подпевают из Лондона», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
🔴 В целях безопасности временно ограничена работа аэропортов Ульяновска, Самары, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы и Оренбурга, — Росавиация.
🔴 Российские военные средствами ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, Крымом и Азовским и Черным морями, объявили в Минобороны РФ.
Сегодня 1512-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.