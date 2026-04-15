Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
 (обновлено  )
Политика

Тихановская потребовала полностью вывести российские войска из Белоруссии

Kay Nietfeld/dpa/AP

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала вывести российские войска с территории Белоруссии. Свою позицию она изложила в соцсети X.

«Россия превращает Белоруссию в военный форпост. Системы «Орешник», ядерное оружие и расширение военной инфраструктуры угрожают региону, особенно прибалтийским государствам. Мы призываем усилить давление на оба режима и требует полного вывода российских войск из Белоруссии», — заявила она.

В марте Тихановская заявила, что Россия якобы участвует в руководстве Белоруссией, а в последнее время контроль Москвы над Минском только «укрепился». Также она говорила, что Белоруссия и Украина являются «естественными союзниками», а их общим противником является «идеология русского мира».

В феврале Тихановская выразила надежду на то, что придет время, когда можно будет «отвоевать» Белоруссию.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину и НАТО не лезть к Минску, чтобы не «бахнул» ракетный комплекс «Орешник». А в феврале РИА Новости сообщали, что Польша, Украина и страны Прибалтики пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии.

В январе Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия готовы вместе защищать свои интересы и страны являются единым целым в оборонном плане.

Ранее министр обороны Польши заявил о полном закрытии границы с Белоруссией.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
