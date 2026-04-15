Тихановская потребовала полностью вывести российские войска из Белоруссии

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала вывести российские войска с территории Белоруссии. Свою позицию она изложила в соцсети X.

«Россия превращает Белоруссию в военный форпост. Системы «Орешник», ядерное оружие и расширение военной инфраструктуры угрожают региону, особенно прибалтийским государствам. Мы призываем усилить давление на оба режима и требует полного вывода российских войск из Белоруссии», — заявила она.

В марте Тихановская заявила, что Россия якобы участвует в руководстве Белоруссией, а в последнее время контроль Москвы над Минском только «укрепился». Также она говорила, что Белоруссия и Украина являются «естественными союзниками», а их общим противником является «идеология русского мира».

В феврале Тихановская выразила надежду на то, что придет время, когда можно будет «отвоевать» Белоруссию.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину и НАТО не лезть к Минску, чтобы не «бахнул» ракетный комплекс «Орешник». А в феврале РИА Новости сообщали, что Польша, Украина и страны Прибалтики пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии.

В январе Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия готовы вместе защищать свои интересы и страны являются единым целым в оборонном плане.

Ранее министр обороны Польши заявил о полном закрытии границы с Белоруссией.