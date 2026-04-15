FIG вынес предупреждение российской гимнастке за инцидент с флагом Украины

Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины

Международная федерация гимнастики (FIG) вынесла официальное предупреждение российской спортсменке Софии Ильтеряковой из-за инцидента с украинским флагом на церемонии награждения этапа Кубка мира в Софии.

В ходе церемонии 15-летняя Ильтерякова, выступавшая в нейтральном статусе, не повернулась к флагам стран, включая украинский, когда звучал гимн. По правилам FIG, во время церемонии атлеты обязаны стоять лицом к флагам.

Дисциплинарный комитет принял решение ограничиться предупреждением. Подчеркивается, что любое аналогичное нарушение со стороны Ильтеряковой повлечет за собой лишение ее статуса индивидуального нейтрального атлета.

Ранее Украинская федерация гимнастики (UGF) требовала лишить Ильтерякову нейтрального статуса и аннулировать ее результаты на прошедшем этапе Кубка мира. В FIG признали, что данный инцидент подчеркнул необходимость уточнения протокола, регулирующего церемонии награждения.

15-летняя Ильтерякова завоевала серебряную медаль в финале в упражнениях с обручем, набрав 29,700 балла. Победительницей соревнований стала украинка Таисия Онофрийчук (30,400), третье место заняла представительница Италии София Раффаэли (29,600). Во время церемонии награждения Ильтерякова осталась стоять спиной к флагам в момент звучания украинского гимна.

