В Белгородской области при атаке ВСУ на предприятие погибла местная жительница

В хуторе Екатериновка Волоконовского округа Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал территорию сельхозпредприятия. В результате погибла местная жительница, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, женщина скончалась на месте.

«Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал глава региона.

Днем 15 апреля Гладков сообщал, что в белгородском селе Грузское от детонации беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. Он был доставлен в Борисовскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения ноги. Для проведения дальнейшего обследования и лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, добавил губернатор.

