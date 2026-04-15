Трое подростков избили сторожа и ограбили склад в Иркутской области

Подростки из Черемхово напали на сторожа и ограбили склад техники, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

В дежурную часть поступил звонок от сторожа, который сообщил, что неизвестные проникли на территорию, избили его и похитили технику. На место выехали патрульные, которое удалось задержать одного из злоумышленников, еще двое скрылись.

Задержанным оказался 17‑летний местный житель. В состоянии алкогольного опьянения юноша проник на склад вместе с приятелями, откуда они похитили микроволновую печь, электрический чайник, компьютерный монитор и отопительный прибор.

Личности двух других участников инцидента — 17- и 18‑летних местных жителей — быстро установили. Они также признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Расследование продолжается.

Ранее юноша ограбил квартиру в Екатеринбурге по наводке мошенников и сам сдался полиции.

 
