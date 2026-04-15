В России зафиксирован резкий всплеск интереса к «соло-материнству»

В России набирает популярность такое явление, как «соло-материнство». По данным Telegram-канала Baza, за последние четыре года количество женщин, решившихся на донорское оплодотворение путем ЭКО экстракорпоральное оплодотворение, выросло на 50%.

В отличие от статуса «мать-одиночка», соло-мама сама принимает решение воспитывать ребенка без мужа. Как рассказали в нескольких донорских клиниках Москвы, услуга стала популярна среди здоровых одиноких женщин. Чаще всего за ней обращаются россиянки в возрасте от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи.

Отмечается, что соло-мамы — это женщины с хорошим материальным достатком. Многие из них столкнулись с болезненным опытом в отношениях с мужчинами: изменами, абьюзом или низкой эмоциональной вовлеченностью.

Социолог Светлана Гришаева подтвердила, что причиной желания родить «для себя» и воспитывать ребенка в одиночку является недоверие к окружающим и тренд на индивидуализацию — стремление к полной независимости от чужих ресурсов.

