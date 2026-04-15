Экс-полковник МВД Захарченко через суд добивается отправки в зону СВО

Бывший полковник Захарченко через суд добивается отправки на СВО
Максим Блинов/РИА Новости

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, через суд добивается контракта для участия в специальной военной операции. Об этом рассказал его адвокат Олег Середа в беседе с РИА Новости.

«Его личное дело никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания. Он состоит в списках желающих на заключение контракта и добивается отправки на СВО, мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне, подали иск, в котором оспариваем бездействие», — сказал правозащитник.

По его словам, Захарченко готов быть «даже рядовым».

В конце прошлого года сообщалось, что Захарченко станет оператором сушилки в колонии. Сейчас Захарченко отбывает наказание в колонии ИК-49. По его словам, сейчас у него сложились хорошие отношения с сокамерниками и он активно участвует в жизни колонии. Сложности в ИК-5 бывший полицейский объяснил позицией сотрудников ФСИН прежнего места заключения.

До этого мужчину признали нарушителем порядка в ИК-5. Сотрудники колонии сообщили, что Захарченко неоднократно нарушал установленные правила и уже несколько раз получал дисциплинарные взыскания.

Ранее московская прокуратура сообщала, что суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей Захарченко.

 
