Зеленский изменил ответ на обвинения госсекретаря США Рубио

Президент Украины Владимир Зеленский решил изменить свой ответ на обвинения его во лжи со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

В марте государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что слова Зеленского о том, что Вашингтон якобы требовал вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, не соответствуют действительности.

«Какая разница, кто требует? (вывода украинских войск из Донбасса — прим.) То есть гарантии от Штатов есть, когда война закончится, а война закончится, когда вы покинете Донбасс. Где я ошибаюсь? Кто лжет?» — прокомментировал украинский лидер.

Дипломат добавил, что США объяснили Украине позицию России по Донбассу, теперь выбор за Киевом. По его словам, американские власти предпримут усилия для того, чтобы «содействовать достижению возможного».

Рубио также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский уведомлен о том, что его страна получит от западных союзников гарантии безопасности лишь после того, как вооруженный конфликт будет завершен.

Украинский лидер по итогам своей встречи с Рубио в феврале заявлял, что рассчитывает на прекращение боевых действий с Россией до конца 2026 года. При этом он уточнял, что США предложили Киеву 15-летние гарантии безопасности, тогда как украинская сторона хотела бы получить их на вдвое больший срок.

Ранее Рубио призвал Украину уступить.