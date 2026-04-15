Москвичке, сделавшей кальян на куличе, избрали меру пресечения

В Москве девушке, подготовившей кальян на куличе, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы.

«Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказано в сообщении.

Расследование продолжается, заключили в ведомстве.

Видео с кальяном на куличе москвичка ранее опубликовала в соцсетях. Многие пользователи потребовали наказать девушку.

Впоследствии она извинилась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Ранее Telegram-канал SHOT выяснил, что фигурантку зовут Ксения, ей 27 лет. В Москве она работает кальянщицей. Ее анкета якобы есть на платформе OnlyFans, утверждает канал.

14 апреля сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на 20-летнюю жительницу Мурино после того, как в ее соцсетях появилось фото с едой (в том числе и пасхальным куличом) рядом с фаллоимитатором. Таким образом она поздравила подписчиков с Пасхой. Вскоре девушка удалила публикацию и извинилась в своих соцсетях, но к этому моменту пост уже заметили. В результате в отношении россиянки возбудили уголовное дело.

