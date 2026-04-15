Песков заявил, что Иран будет существовать всегда

Песков назвал Иран древней нацией, которая будет существовать всегда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью India Today на английском языке назвал Иран «мощной страной», которая будет существовать всегда.

«Иран — большая стран, мощная страна. Это древняя нация, которая будет существовать всегда», — сказал он.

Песков отметил, что Иран продолжает быть партнером России.

Комментировать публикации президента США о якобы конце иранской цивилизации представитель Кремля отказался.

«Я бы предпочел воздержаться от комментирования публикаций президента Трампа», — указал он.

Кроме того, Песков заявил, что Иран должен иметь право на мирную атомную энергетику. 4 апреля дипломатический источник в Исламской Республике заявил, что Тегеран в качестве одного из условий завершения противостояния с США и Израилем требует уважать его право на мирный атом.

Ранее США не увидели готовности Ирана отказаться от ядерной программы.