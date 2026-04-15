Иран приостановил экспорт нефтехимической продукции

Иран приостановил экспорт всей нефтехимической продукции до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что решение принято из-за атак США и Израиля на нефтехимические заводы Исламской Республики и ущербом, полученным в ходе военного конфликта.

15 апреля экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису выразил мнение, что Иран не согласится на капитуляцию перед США, а попытки Вашингтона нанести удары по стране могут привести к масштабной эскалации конфликта.

До этого Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что крупнейший в истории нефтяной кризис ожидает мир в 2026 году из-за войны на Ближнем Востоке.

Согласно ежемесячному отчету МЭА о состоянии нефтяного рынка, в этом году предложение сократится на 1,5 млн баррелей в сутки на фоне ударов по энергетическим объектам в регионе и фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, которые негативно сказались на добыче и экспорте нефти.

Ранее Иран пообещал возродить объекты своей нефтяной отрасли до 80% за пару месяцев.