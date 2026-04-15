Мостового назвали дураком и шовинистом

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская осудила скандальное заявление бывшего футболиста сборной России Александра Мостового о женщинах-тренерах. Ее слова приводит Sport24.

«Дурак и шовинист. Его слова говорят об отсталости в развитии у России. В нашей стране распространено подобное отношение. Когда-то женщины не были врачами, но стали ими наравне с мужчинами. Сейчас в мире женщина может быть кем угодно», — заявила Смородская.

13 апреля Мостовой раскритиковал назначение Мари‑Луизы Эты главным тренером «Униона», назвав его «глупостью» и «хайпом». 34‑летний специалист, ранее работавший с юношеской командой U‑19, стала первой женщиной на посту главного тренера мужского клуба Бундеслиги.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

