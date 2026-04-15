«Си Цзиньпин обнимет меня крепко»: Трамп объявил о снятии блокады Ормузского пролива ради Китая

Всего через три дня после заявлений о блокаде Ормузского пролива президент США Дональд Трамп объявил о его разблокировке. По его словам, он сделал это «для Китая и для всего мира», за что председатель КНР Си Цзиньпин «крепко обнимет» его при встрече в Пекине. В свою очередь, в Тегеране указали, что в случае продолжения «незаконной морской блокады» со стороны США они перекроют движение судов не только у своих берегов, но и в Красном море.

Соединенные Штаты навсегда обеспечат свободный проход по Ормузскому проливу, чему будет очень рад Китай и весь мир. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Китай очень счастлив, что я навечно открываю Ормузский пролив. Я это делаю и для них тоже — равно как и для всего мира [в целом]. Нынешняя ситуация никогда больше не повторится», — написал Трамп.

В том же посте он отметил, что Китай «согласился не поставлять оружие Ирану».

«Разве это не лучше, чем воевать??? Но помните, мы очень хорошо умеем сражаться, если это потребуется, — намного лучше, чем кто-либо другой!!!» — написал Трамп.

По словам американского лидера, он хорошо сработался с председателем КНР Си Цзиньпином, они действуют разумно и хорошо, в результате чего при встрече глава Китая обнимет президента США «крепко-крепко».

Двойная блокада

О начале блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива Дональд Трамп заявил 12 апреля, комментируя итоги переговоров в Исламабаде. По его словам, встреча прошла «хорошо» и стороны смогли согласовать большинство пунктов договоренностей, однако в вопросе развития иранской ядерной программы сойтись не удалось.

В связи с этим американский лидер поручил флоту США заняться уничтожением мин в акватории пролива и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины. По его словам, блокада займет «некоторое время» и будет действовать «эффективно». Эскалации напряженности он не исключил. «Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет взорван к чертовой матери!» — написал Трамп.

В Тегеране на это ожидаемо ответили, что уступать не намерены и блокада пролива со стороны Ирана также будет продолжена. В заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) было отмечено, что «любая попытка прохода военных судов через Ормузский пролив встретит жесткий и решительный отпор», а разрешение на проход через пролив может предоставляться «исключительно невоенным судам».

На события вокруг двойного закрытия главной морской нефтяной магистрали отреагировали в Европе. Как пишет Wall Street Journal, страны ЕС и Великобритания «готовят план создания широкой международной коалиции, целью которой станет возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе». Инициатива вступит в силу лишь после завершения военного конфликта с Ираном и предусматривает отправку в регион тральщиков и иных военных судов.

Самое примечательное, как пишет WSJ, заключается в том, что коалиция «может обойтись без участия одного конкретного государства – Соединенных Штатов» . Со ссылкой на знакомых с деталями плана европейских дипломатов издание отмечает, что «европейские корабли не будут подчиняться американскому командованию».

Онлайн-саммит на эту тему под руководством президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера запланирован на 17 апреля. Предполагается, что в нем примут участие несколько десятков государств. В числе прочих приглашения направлены Китаю и Индии, но подтвердят ли они свое присутствие, пока неясно.

Что теперь говорят в Иране

По сегодняшнему сообщению агентства Irna, в случае продолжения «незаконной морской блокады» иранские вооруженные силы пригрозили полной блокировкой ключевых морских путей.

«Под угрозой остановки окажется весь импорт и экспорт в Персидском заливе, Оманском заливе и Красном море», — сообщает Irna.

Командующий центральным штабом Вооруженных сил Ирана «Хатем аль-Анбия» Али Абдуллахи заявил, что любые агрессивные действия США на море будут расцениваться как фактическое нарушение перемирия. Он подчеркнул, что Иран намерен решительно защищать свои национальные интересы и не допустит создания «атмосферы отсутствия безопасности» для своих судов.