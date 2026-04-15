В Кузнецке мужчина избил подругу и забыл, почему

В Пензенской области пьяный мужчина избил подругу и не смог вспомнить, за что

В Кузнецке конфликт между знакомыми закончился рукоприкладством, полицию обратилась местная жительница и заявила, что ее избил приятель. Об этом сообщает УМВД Пензенской области.

Потерпевшая рассказала, что распивала спиртные напитки вместе с приятелем, во время застолья пара поссорилась. Мужчина несколько раз ударил подругу. После произошедшего она обратилась в полицию.

Подозреваемый признал вину и дал признательные показания. возбуждено уголовное дело. Причину, из-за которой обвиняемый напал на женщину, он вспомнить не смог.

До этого пьяный читинец избил знакомого, облил горючим и поджег. 37-летний мужчина из-за внезапно возникшей неприязни к своему знакомому избил его тупым тяжелым предметом по голове, лицу и телу. Затем агрессор облил одежду жертвы горючей жидкостью из канистры и попытался поджечь его зажигалкой. Довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось — его остановили прибывшие на место сотрудники полиции

Ранее россиянин сломал возлюбленной ребра и челюсть табуретом за то, что та его разбудила.