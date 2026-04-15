«НАТО не придет». Как тиктоки про штурм Нарвы и создание «ННР» перепугали эстонцев

Вид на Нарвскую крепость и мост через реку Нарва, соединяющий Россию с Эстонией, 2023 год

В начале марта эстонские СМИ обратили внимание на странные ролики и мемы, разлетающиеся по соцсетям. Анонимные аккаунты публиковали сообщения о «Нарвской народной республике», призывали к захвату Нарвы, называя ее «русской землей», и даже придумали для «автономии» герб, флаг и гимн. Несколько десятков анонимов, мемы с котиками и пара громких лозунгов — и вот уже европейские СМИ пишут о гипотетической «республике», а власти вынуждены реагировать. Как маргинальная идея интернет-троллей стала темой для политиков и спецслужб — в материале «Газеты.Ru».

Как началась кампания о независимости Нарвы

Это не первый раз, когда Нарва оказывается в центре геополитических спекуляций. После возвращения Крыма в 2014 году в состав России местные журналисты задались вопросом: «Следующая — Нарва?» Мэр города Катри Райк тогда отвечала, что никаких «зеленых человечков» здесь нет . А в 2022 году президент России Владимир Путин в своем выступлении отметил заслуги Петра I за расширение территории. В Эстонии сочли это сигналом: появились мемы и шутки, и кто-то поверил в теорию заговора.

В Нарве, расположенной на границе Эстонии и России, 85% населения составляют русские, более трети имеют российские паспорта. Поэтому администраторы каналов об «ННР» призывают добиваться автономии для сохранения русской идентичности в регионе.

То, что начиналось как анонимные группы троллей на несколько десятков человек, быстро превратилось в страшилку и напугало политиков и жителей приграничного города. Кампания породила предположения о том, что Россия якобы собирается «проверить восточный фланг НАТО» и напасть на регион для защиты русскоязычного населения.

История быстро вышла за пределы Эстонии — о ней написали европейские и российские издания, а также немецкий таблоид Bild. Источник из эстонских разведывательных кругов даже заявил Bild, что цель кампании пока неясна, но нельзя исключать, что она направлена на подготовку к «вторжению в Эстонию».

Что такое «ННР» и чего хотят интернет-ополченцы

Идея создания «Нарвской народной республики» распространяется в Telegram, «ВКонтакте» и TikTok. Основной Telegram-канал, продвигающий ее, создали еще 14 июля 2025 года, но активные публикации начались только 18 февраля 2026-го. На момент первых публикаций у него было всего около 60–70 подписчиков. Однако этого оказалось достаточно, чтобы разогнать информационную волну.

У движения есть своя символика, лозунги и мемы с котами и аниме-девочками. Центральным элементом символики стал зелено-черно-белый флаг или черно-зелено-белый — последовательность неважна, убеждены создатели символов. Оба варианта подаются как «государственные символы ННР». Также создали герб: щит с черным орлом на зелено-белом фоне.

Иллюстрация из паблика «Нарвская Народная Республика | ННР» в ВК narvarepublic/vk.com

Гимном анонимы предлагают сделать песню «Улетай на крыльях ветра», они также придумали плечевые шевроны и кокарды для «вооруженных сил ННР».

Публиковали и картинки с «распорядком дня нарвского ополчения». В списке — штурм Нарвы в 09:00, взятие соседних городов Силламяэ и Кохтла-Ярве в 15:00, а вечером — «концерт Акима Апачева» .

Иллюстрация из паблика «Нарвская Народная Республика | ННР» в ВК narvarepublic/vk.com

Название «народная республика» выбрали неслучайно, явно с отсылкой к ДНР и ЛНР, провозглашенными в 2014 году на востоке Украины. В публикациях используют картинки, представляющие Нарву как территорию возможного конфликта. На одном из «плакатов» показаны солдаты и текст: «От Нарвы до Пюсси простирается русская земля». На другом говорится, что НАТО Прибалтике не поможет.

Иллюстрация из паблика «Нарвская Народная Республика | ННР» в ВК narvarepublic/vk.com

Головная боль для мэра: что говорят власти

Для мэра Нарвы Катри Райк эта история стала настоящей проблемой. Она назвала происходящее «тотально фейковой историей, полной чушью».

«Я отчитываю всех, кто раздул из этого шум, и говорю им: теперь у меня с этим проблема, а не у вас», — заявила она с явным раздражением.

По ее словам, она предпочла бы говорить о чем угодно — о ценах на газ или опасности украинских дронов, — лишь бы не обсуждать интернет-болтовню об отделении Нарвы.

На вышедший из-под контроля пранк отреагировали и на государственном уровне. Департамент полиции безопасности Эстонии охарактеризовал проект «ННР» как «простую и дешевую» информационную атаку. Премьер-министр Кристен Михал прямо назвал это «российской информационной операцией», а министр иностранных дел Маргус Цахкна заверил, что Нарва «была и останется эстонским городом».

Как заявил глава бюро Службы внутренней безопасности Эстонии Харрис Пуусепп, онлайн-кампания отвлекает внимание от реальных проблем:

«Это истощает наши ресурсы, продвигая нарратив о том, что могущественная Россия нападает на нас, в то время как к этому следует относиться как к спаму».

Парадокс ситуации в том, что эстонский сайт Propastop, который первым обратил внимание на эти группы, возможно, сам придал им излишнюю значимость. Аналитики отмечают: «Распространение подобных идей в информационном пространстве Эстонии фактически означает нормализацию риторики об отделении части территории страны и сепаратизме» . Другими словами, даже разоблачая фейк, власти вынуждены обсуждать его на полном серьезе, что и было главной целью троллей. Они же благодарят эстонские СМИ за бесплатную рекламу, ведь теперь у них в Telegram не 60 подписчиков, а больше двух тысяч.

«С российской точки зрения это большой успех», — сказал Марек Кохв, политический аналитик Таллинского международного центра обороны и безопасности.

Что думают жители Нарвы?

Жизнь в самой Нарве идет своим чередом. Местные, привыкшие к вниманию прессы, в большинстве своем воспринимают новости о «народной республике» как абсурд. Пожилые люди иногда с ностальгией вспоминают советское прошлое, когда регион был промышленным гигантом, однако ни о каком сепаратизме нет и речи.

«Мы годами жили вместе без каких-либо проблем», — говорит пенсионерка Светлана и отмечает, что никогда не сталкивалась с дискриминацией.

Она обвинила политиков в Таллине и Брюсселе в запугивании и разжигании напряженности среди эстонцев.

«Никакой угрозы нет, Россия не представляет угрозы», — соглашается ее муж Геннадий, вслух удивляясь, почему в Швейцарии, где он учился и работал, знание нескольких языков не считают проблемой.

«Мы просто русскоязычные эстонцы. Я буду жить здесь до самой смерти. Это мое место», — резюмирует Светлана.

Этот ответ лучше любой реакции показывает истинное отношение к слухам в интернете. Как резюмировало Politico, вся эта эпопея — пример того, как несколько «троллей» могут заставить обсуждать себя целую страну.