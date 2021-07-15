Почти 40 рейсов задержано и отменено в Шереметьево на фоне подтопления

Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропорту Шереметьево вечером в четверг на фоне подтопления, сообщает сервис «Яндекс. Расписание».

Данная информация представлена по состоянию на 20.35 мск.

Так, в Шереметьево задержано 37 вылетов, а два — отменено.

Ранее пассажиры, оказавшиеся в этом аэропорту во время сильного ливня, рассказали «Газете.Ru» о том, как погодные условия повлияли на работу воздушной гавани.

До этого в пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили о введении временных ограничений на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме в связи с интенсивным дождем и неблагоприятными погодными условиями.

15 июля в Москве идут ливни с грозой.