Фермер задохнулся, провалившись в бункер с зерном

В американском штате Айова 74-летний фермера засыпало зерном в бункере. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел на ферме в Айове. Мужчина случайно упал в зерновой бункер, откуда не смог выбраться. К моменту прибытия полицейских пострадавший был без сознания, спасти его не удалось.

Личность фермера и обстоятельства происшествия не раскрываются.

До этого в Саратовской области мужчина был погребен в толще зерна, которое сам разгружал. Водитель КамАЗ упал при разгрузке гречневой крупы в приемный бункер. Мужчина не смог выбраться из глубокой емкости, его засыпан зерном. Спасти пострадавшего не удалось. назначено проведение ряда экспертиз.

Ранее мужчина подавился и задохнулся во время рождественского ужина.