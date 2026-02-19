Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Фото

Снежный апокалипсис в Москве: «Валли» ставит рекорды

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»: как пели барды в СССР
Как прошел первый день переговоров в Женеве
Как в мире отметили китайский Новый год
И это не только "Начало": 12 лучших фильмов с Джозефом Гордоном-Левиттом

Москву накрыл сильнейший снегопад, вызванный циклоном «Валли». По прогнозам синоптиков, к концу дня в столице могут вырасти самые высокие сугробы за всю зиму. По словам мэра Сергея Собянина, за сутки выпадет более 70% месячной нормы осадков.

«Это аномально много <…> Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», — подчеркнул он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует, что этот снегопад станет одним из трех сильнейших в истории наблюдений. Ожидается, что высота снежного покрова на ВДНХ достигнет 75 см, а на станции МГУ — 87 см, что побьет рекорд для 19 февраля.

Непогода уже осложнила ситуацию на дорогах: пробки достигли 9 баллов, а средняя скорость движения упала до 25 км/ч, что спровоцировало рост цен на услуги такси. В Подмосковье на трассе М-4 «Дон» зафиксированы массовые ДТП. По данным Baza, в столичных аэропортах из-за метели задержано или отменено свыше 160 рейсов.

Ожидается, что снег будет идти в течение всего дня и ночи и продолжится 20 февраля.

Как Москва переживает одну из сильнейших снежных бурь — в галерее «Газеты.Ru».
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!