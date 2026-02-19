Снежный апокалипсис в Москве: «Валли» ставит рекорды

Москву накрыл сильнейший снегопад, вызванный циклоном «Валли». По прогнозам синоптиков, к концу дня в столице могут вырасти самые высокие сугробы за всю зиму. По словам мэра Сергея Собянина, за сутки выпадет более 70% месячной нормы осадков.

«Это аномально много <…> Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», — подчеркнул он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует, что этот снегопад станет одним из трех сильнейших в истории наблюдений. Ожидается, что высота снежного покрова на ВДНХ достигнет 75 см, а на станции МГУ — 87 см, что побьет рекорд для 19 февраля.

Непогода уже осложнила ситуацию на дорогах: пробки достигли 9 баллов, а средняя скорость движения упала до 25 км/ч, что спровоцировало рост цен на услуги такси. В Подмосковье на трассе М-4 «Дон» зафиксированы массовые ДТП. По данным Baza, в столичных аэропортах из-за метели задержано или отменено свыше 160 рейсов.

Ожидается, что снег будет идти в течение всего дня и ночи и продолжится 20 февраля.

Как Москва переживает одну из сильнейших снежных бурь — в галерее «Газеты.Ru».